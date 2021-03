Il “Campania Teatro Festival”, le anticipazioni e i luoghi dell’evento più atteso (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl “Napoli Teatro Festival”, giunto alla sua quinta edizione, diventa “Campania Teatro Festival” e si svolgerà dal 12 giugno al 11 luglio, sempre con la direzione di Ruggero Cappuccio. Anche lo slogan è emblematico: “Il Teatro rinasce con te”. “Questo è un modo per anticipare il futuro di una manifestazione che dal 2022 estenderà sempre più la sua azione culturale da Napoli all’intera regione Campania”, osserva il direttore Cappuccio. Spiegano gli organizzatori: “Si rende organico il legame e l’unitarietà tra i beni paesaggistici e architettonici, ma si ribadisce e si specifica anche l’impegno concreto della Regione Campania a sostegno di una rassegna multidisciplinare, organizzata dalla fondazione “Campania ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl “Napoli”, giunto alla sua quinta edizione, diventa “” e si svolgerà dal 12 giugno al 11 luglio, sempre con la direzione di Ruggero Cappuccio. Anche lo slogan è emblematico: “Ilrinasce con te”. “Questo è un modo per anticipare il futuro di una manifestazione che dal 2022 estenderà sempre più la sua azione culturale da Napoli all’intera regione”, osserva il direttore Cappuccio. Spiegano gli organizzatori: “Si rende organico il legame e l’unitarietà tra i beni paesaggistici e architettonici, ma si ribadisce e si specifica anche l’impegno concreto della Regionea sostegno di una rassegna multidisciplinare, organizzata dalla fondazione “...

