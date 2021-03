Il bollettino coronavirus di oggi 19 marzo | 25 735 casi e 386 morti In Piemonte 2 997 | Emilia-Romagna 3 188 | Campania 1 997

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 25.735 nuovi casi e 386 morti nelle ultime 24 ore - borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - cocchi2a : RT @LaNotiziaTweet: ?? Coronavirus, il bollettino di oggi: 25.735 nuovi casi di contagio e 386 morti nelle ultime 24 ore. 364.822 i tamponi.… - MedicalScitech : RT @repubblica: ?? Coronavirus, il bollettino: 25.735 nuovi casi e 386 morti nelle ultime 24 ore - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: quasi 2mila positivi su 18.420 tamponi #Covid -

il Resto del Carlino

Sono stati registrati 11.636 test per l'infezione dae sono stati rilevati 1.785 casi positivi. Ieri i nuovi contagi erano 2.082 su 11.211 tamponi. Nelstilato sulla base dei ...Secondo i dati deldi oggi, in Sardegna si sono registrati 134 nuovi casi di positività alnelle ultime 24 ore e 2 decessi. Il tasso di positività è al 3%. Salgono a 176 i ...Sono 1.785 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 19 marzo, secondo il bollettino della regione. Si registrano altri 27 morti nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 1.844 contro i 1.801 di ...Sono 427 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.618 tamponi molecolari ... è falsato in quanto le vaccinazioni sono ripartite alle 15 di oggi e il bollettino viene chiuso alle 16.