Igp pomodoro Napoli: “secco no” anche da Coldiretti Puglia Al fianco della Regione (Di venerdì 19 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Coldiretti Puglia al fianco della Regione contro il ‘no’ secco alla richiesta di riconoscimento IGP del pomodoro pelato di Napoli. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia che ribadisce la contrarietà senza se e senza ma al reiterato tentativo di ottenere il riconoscimento comunitario che non rappresenta la realtà produttiva del pomodoro, ma solo della trasformazione. “Bisogna uscire dalla grande ambiguità di commercializzare un prodotto che può fregiarsi di un marchio comunitario così fortemente distintivo, senza che ci sia alcun obbligo di utilizzare i prodotti agricoli del territorio al quale la ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 19 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso daalcontro il ‘no’alla richiesta di riconoscimento IGP delpelato di. E’ quanto affermache ribadisce la contrarietà senza se e senza ma al reiterato tentativo di ottenere il riconoscimento comunitario che non rappresenta la realtà produttiva del, ma solotrasformazione. “Bisogna uscire dalla grande ambiguità di commercializzare un prodotto che può fregiarsi di un marchio comunitario così fortemente distintivo, senza che ci sia alcun obbligo di utilizzare i prodotti agricoli del territorio al quale la ...

Advertising

fattoquotidiano : Dopo la mozzarella, ora tocca al pomodoro. È di nuovo guerra di carte bollate tra la Puglia e la Campania. Leggete… - infoitinterno : La guerra del Pomodoro: Campania vuole il riconoscimento Igp, la Puglia fa ricorso - infoitinterno : Levata di scudi contro l'Igp pomodoro pelato di Napoli: 'Uso illegittimo del marchio, Regione tuteli il Foggiano' - infoitinterno : 'Assurdità chiamare 'Napoli' il pomodoro di Foggia', levata di scudi in Puglia su riconoscimento Igp: 'Come se noi… - infoitinterno : La battaglia del pomodoro pelato: Foggia contro Napoli per la conquista del bollino Igp -