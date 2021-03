Ida, la nuova storia d'amore di Riccardo: il commento (Di venerdì 19 marzo 2021) Ida Platano ha preferito glissare alle domande dei fan sulla nuova relazione del suo ex, Riccardo Guarnieri. Ida Platano e Roberta Di Padua: “Preferisco non rispondere” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) Ida Platano ha preferito glissare alle domande dei fan sullarelazione del suo ex,Guarnieri. Ida Platano e Roberta Di Padua: “Preferisco non rispondere” su Notizie.it.

Advertising

la_seriale : Gemma tu fai la solidale solo con chi ti pare, la tua best friend Ida ha lanciato mille frecciatine alla nuova raga… - Ida_Golato : RT @GenCar5: Il #PD è un parlamento in sé. Guardate la nuova segreteria. @peppeprovenzano è la sinistra, @EnricoLetta il centro, @itinagli… - riverxroad_ : quindi la nuova moda 2021 sarà quel verme di piume attorno al collo giusto? - SerenaImmobili : Appartamento per vacanze a Follonica ( ZONA NUOVA). -