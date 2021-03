I vaccinati possono trasmettere il virus? Spieghiamo cosa hanno detto Giovannini e Vespa a Porta a Porta

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 marzo 2021) Circola sui social un breve filmato prelevato da una puntata di(Rai1) dove il conduttore Brunorimane sorpreso, o esterrefatto, dalle dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture Enricoin merito ai vaccini anti Covid19: «Non è che chi ha avuto il vaccino non possail. Questo ci dicono gli studi. Quindi, non possiamo semplicemente dire una volta tutti“il problema è risolto”»., di fronte a tale dichiarazione, risponde «Allora stiamo scherzando» di fronte a una situazione nota non dal 2021, ma da decenni. L’intervento di entrambi, così come il video, è stato diffuso e citato sia sui social che in alcuni siti di informazione senza però spiegarne ...