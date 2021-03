I sorteggi di Europa League, i quarti: tutti gli accoppiamenti LIVE, c’è la Roma (Di venerdì 19 marzo 2021) Una squadra a difendere i colori italiani in Europa League: la Roma. Attesa finita per i sorteggi dei quarti di finale della competizione. I giallorossi sono stati protagonisti di due grandissime prestazioni contro lo Shakhtar, mentre il Milan ha dovuto fare i conti con l’eliminazione contro il Manchester United. I rossoneri non sono riusciti a confermare il risultato dell’andata e al ritorno hanno perso con il risultato di 0-1. La squadra più pericolosa è sicuramente il Manchester United, occhio a due club come Ajax e Arsenal che possono considerarsi insidiosi. Più abbordabili Dinamo Zagabria, Granada, Villarreal e Slavia Praga. In questa fase non sono stabilite teste di serie e non ci sono limitazioni per quanto riguarda le sfide tra squadre della stessa nazione LE SQUADRE QUALIFICATE: Ajax ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) Una squadra a difendere i colori italiani in: la. Attesa finita per ideidi finale della competizione. I giallorossi sono stati protagonisti di due grandissime prestazioni contro lo Shakhtar, mentre il Milan ha dovuto fare i conti con l’eliminazione contro il Manchester United. I rossoneri non sono riusciti a confermare il risultato dell’andata e al ritorno hanno perso con il risultato di 0-1. La squadra più pericolosa è sicuramente il Manchester United, occhio a due club come Ajax e Arsenal che possono considerarsi insidiosi. Più abbordabili Dinamo Zagabria, Granada, Villarreal e Slavia Praga. In questa fase non sono stabilite teste di serie e non ci sono limitazioni per quanto riguarda le sfide tra squadre della stessa nazione LE SQUADRE QUALIFICATE: Ajax ...

Advertising

DiMarzio : #Milan eliminato, #ASRoma unica italiana in Europa. Ecco le possibili avversarie ai quarti di #UEL: domani i sorteg… - SkySport : Sorteggi Europa League, orari e dove vederli in streaming #SkyUEL #UEL #SkySport - SkySport : Sorteggi Europa League: i quarti in diretta streaming ? Sorteggi Europa League Alle 13.00 Su Sky Sport 24, Sky Spor… - BandieraInter : #UCLdraw, sfide emozionanti ai quarti di finale: #RealLiverpool e #BayernPSG promettono scintille -