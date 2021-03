I Sindaci della provincia di Parma hanno ricordato le vittime del Covid (Di venerdì 19 marzo 2021) Ieri, 18 marzo, prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid - 19, i Sindaci del Parmense hanno osservato un minuto di silenzio davanti ai Municipi e si sono poi recati, con fascia ... Leggi su parmatoday (Di venerdì 19 marzo 2021) Ieri, 18 marzo, prima Giornata Nazionale in memoria delledel- 19, idel Parmenseosservato un minuto di silenzio davanti ai Municipi e si sono poi recati, con fascia ...

Advertising

ivanscalfarotto : Oggi a #Corleone con i sindaci del comprensorio; al #CIDMA, il centro di documentazione sulle mafie; con don Luca,… - CogesaSpA : Con l’ultima riunione di ieri termina il ciclo di incontri promosso dal Cda di Cogesa SpA con i Sindaci Soci per l’… - cassinonotizie : L’Associazione “Liberi e Forti” scrive al presidente della Commissione Toponomastica e avanza delle proposte per l… - kawasimo86 : RT @EugenioGiani: Oggi incontrerò i sindaci per decidere insieme le eventuali nuove misure della prossima settimana. La #Toscana merita tut… - IlRutto : RT @ElioLannutti: Virginia Raggi, più forte della macchina del fango e dei potentati politici-economici e della propaganda quotidiana e dif… -