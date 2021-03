I pronostici di Serie A, 28ª giornata: brividi salvezza, il Milan rischia contro la Fiorentina (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo le partite di Champions League e Europa League si torna in campo per la 28ª giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di scudetto e salvezza. Il turno prende il via con la sfida salvezza tra Parma e Genoa, la squadra di D’Aversa è tornata in corsa per l’obiettivo e non può permettersi un passo falso. Sono due le partite fondamentali per la salvezza: Crotone-Bologna e Spezia-Cagliari, rinviata Inter-Sassuolo. Domenica si apre con il lunch match tra Verona e Atalanta, la Juventus affronta il Benevento ed è ancora in corsa per lo scudetto. Trasferta per il Torino contro la Sampdoria e della Lazio con l’Udinese. Il Milan ha intenzione di riscattarsi contro la Fiorentina, big match tra ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo le partite di Champions League e Europa League si torna in campo per la 28ªdel campionato diA, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di scudetto e. Il turno prende il via con la sfidatra Parma e Genoa, la squadra di D’Aversa è tornata in corsa per l’obiettivo e non può permettersi un passo falso. Sono due le partite fondamentali per la: Crotone-Bologna e Spezia-Cagliari, rinviata Inter-Sassuolo. Domenica si apre con il lunch match tra Verona e Atalanta, la Juventus affronta il Benevento ed è ancora in corsa per lo scudetto. Trasferta per il Torinola Sampdoria e della Lazio con l’Udinese. Ilha intenzione di riscattarsila, big match tra ...

