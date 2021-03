I papà nella F1, da Hill a Schumacher e Verstappen (Di venerdì 19 marzo 2021) Di padre in figlio. Non sono molti i figli dei grandi piloti della categoria massima a ruote scoperte che hanno seguito le orme dei loro papà in F1. Ad oggi Mick Schumacher, figlio del grande Michael, corre in F1, con lui anche Max Verstappen, figlio di Jos. Tornando un po’ indietro nel tempo troviamo Nico Rosberg, figlio di Keke, Nelson Piquet Jr, figlio di Nelson Piquet Senior, Jacques Villeneuve, figlio del mitico Gilles e Damon Hill, figlio del grande Graham Hill. Da papà Hill a papà Villeneuve in F1 Norman Graham Hill, classe 1929, il suo amore per le quattro ruote non fu immediato. L’inglese infatti era un appassionato delle due ruote, ma nel 1953 si innamorò perdutamente delle corse dopo aver compiuto alcuni giri intorno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Di padre in figlio. Non sono molti i figli dei grandi piloti della categoria massima a ruote scoperte che hanno seguito le orme dei loroin F1. Ad oggi Mick, figlio del grande Michael, corre in F1, con lui anche Max, figlio di Jos. Tornando un po’ indietro nel tempo troviamo Nico Rosberg, figlio di Keke, Nelson Piquet Jr, figlio di Nelson Piquet Senior, Jacques Villeneuve, figlio del mitico Gilles e Damon, figlio del grande Graham. DaVilleneuve in F1 Norman Graham, classe 1929, il suo amore per le quattro ruote non fu immediato. L’inglese infatti era un appassionato delle due ruote, ma nel 1953 si innamorò perdutamente delle corse dopo aver compiuto alcuni giri intorno ...

Advertising

sonolucadini : Papà, babbo, di sangue o di amore, con figli già nati o solo nella testa, auguri a te nel giorno di San Giuseppe, che fu padre di cuore. - vaticannews_it : #12marzo Chi crede in Cristo non conosce disperazione. Nella III predica di #Quaresima, il cardinale si sofferma in… - vaticannews_it : #14marzo Nella Messa in San Pietro per i 500 anni dell’evangelizzazione delle #Filippine, #PapaFrancesco ringrazia… - finelinexag : nella poesia della festa del papà mia sorella ha detto 'daddy' io devo rinnovarmi il cervello??????????????? - 4marchand2april : RT @Nicknameless_: a me dispiace se vostro padre non è stato una figura importante nella vostra vita ma dire 'oggi festeggiamo degli uomini… -

Ultime Notizie dalla rete : papà nella Amoris Laetitia. Il Papa: proteggiamo la famiglia da ciò che ne compromette la bellezza Questo perch, avverte il Papa, un Vangelo "che si proponesse come dottrina calata dall'alto e non entrasse nella 'carne di questa quotidianità rischierebbe di restare una bella teoria e, talvolta, di ...

La media di lavoro delle Camere negli ultimi dieci giorni? E' di 18 minuti L'ultima seduta della settimana Infine, venerdì 19, San Giuseppe e Festa del Papà, l'ultima seduta ... Stavolta un'ora e 25 minuti, dalle 9,30 alle 10,55, con l'ormai immancabile Modifica nella ...

Papa a popolo Iraq "vengo da pellegrino di pace e fraternità" AGI - Agenzia Italia Questo perch, avverte il Papa, un Vangelo "che si proponesse come dottrina calata dall'alto e non entrasse'carne di questa quotidianità rischierebbe di restare una bella teoria e, talvolta, di ...L'ultima seduta della settimana Infine, venerdì 19, San Giuseppe e Festa del, l'ultima seduta ... Stavolta un'ora e 25 minuti, dalle 9,30 alle 10,55, con l'ormai immancabile Modifica...