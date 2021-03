I numeri in chiaro, Taliani: «Basta tentennamenti. Dobbiamo correre veloci come il vento» – Il video (Di venerdì 19 marzo 2021) Dai nuovi casi, alle terapie intensive, la tendenza dei dati sull’epidemia da Coronavirus in Italia è in continua crescita. Nelle ultime 24 ore sono oltre 25 mila i nuovi contagi individuati su tutto il territorio con ingressi in aree critiche e non critiche in aumento. «A fine febbraio qualcosa è cambiato nell’andamento epidemiologico. Sono numeri che non avevamo da settimane», commenta a Open Gloria Taliani, professoressa di Malattie infettive all’Università La Sapienza di Roma. «Anche nella virtuosa Sardegna la tendenza è di nuovo in crescita – aggiunge l’infettivologa – questa situazione non permette di stare tranquilli». come ogni venerdì l’Italia torna a cambiare colore da Regione a Regione. «Ma – aggiunge Taliani – queste continue chiusure a livello Regionale creano confusione. C’è una variazione troppo ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Dai nuovi casi, alle terapie intensive, la tendenza dei dati sull’epidemia da Coronavirus in Italia è in continua crescita. Nelle ultime 24 ore sono oltre 25 mila i nuovi contagi individuati su tutto il territorio con ingressi in aree critiche e non critiche in aumento. «A fine febbraio qualcosa è cambiato nell’andamento epidemiologico. Sonoche non avevamo da settimane», commenta a Open Gloria, professoressa di Malattie infettive all’Università La Sapienza di Roma. «Anche nella virtuosa Sardegna la tendenza è di nuovo in crescita – aggiunge l’infettivologa – questa situazione non permette di stare tranquilli».ogni venerdì l’Italia torna a cambiare colore da Regione a Regione. «Ma – aggiunge– queste continue chiusure a livello Regionale creano confusione. C’è una variazione troppo ...

Advertising

Open_gol : «L’incidente AstraZeneca ha contributo a determinare un arresto, ma da qui in avanti non ci possono essere ritardi… - Gigi19323002 : RT @yungbIouis: sinceramente i numeri parlano chiaro. in più di un anno walls ha a malapena raggiunto 400M di ascolti su spotify , i video… - Urania_Pleiadi : RT @giorgiogilestro: 18 casi di trombosi dei seni su ~20 milioni di vaccinazioni. Germania 7 / 1.6M Italia 3 / 2M Norvegia 2 / 0.12M Spagn… - Liliwhities : RT @italianews_h24: Un altro modo di raccontare la TV, con i dati e senza pregiudizi. I numeri parlano chiaro, questo è il nostro lavoro.… - italianews_h24 : Un altro modo di raccontare la TV, con i dati e senza pregiudizi. I numeri parlano chiaro, questo è il nostro lavor… -