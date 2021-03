I Greta Van Fleet pubblicano il nuovo singolo “Broken Bells”

(Di venerdì 19 marzo 2021) IVan, band vincitrice di un GRAMMY Award nel 2019 per il miglior album rock,il”. Il brano, dopo la pubblicazione delle canzoni “My Way, Soon” (il quinto#1 della band nell’Active Rock Chart), “Heat Above” e “Age of Machine”, è la quarta anticipazione del loro secondo atteso progetto discografico, “The Battle at Garden’s Gate”, la cui pubblicazione è prevista per il 16 aprile 2021 (Lava/Republic Records). Inoltre, da oggi, è disponibile il pre-order del CD e del doppio vinile. “è ciò che le catene della società fanno per avere un forte impatto su un’anima pura e innocente. La nostra intenzione è quella di rimuovere l’obbligo delle aspettative ...

Advertising

EndCent : I @GretaVanFleet distruggono le catene generazionali nel nuovo singolo #BrokenBells ?? - EndCent : I Greta Van Fleet abbattono muri generazionali in “Broken Bells” - gvfpromo : RT @rockolpoprock: Greta Van Fleet, un’altra anticipazione del nuovo album: ecco il singolo “Broken bells” - rockolpoprock : Greta Van Fleet, un’altra anticipazione del nuovo album: ecco il singolo “Broken bells” - kiccir : @gustinicchi Il brutto è che non si avvicinano nemmeno ai Greta Van Fleet -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Van

Revenews

Certezza!Fleet - Voto 7,00 - Associazione ispirativa tra ie il pezzo sopra dei Maneskin. Iperò cazzo se sembrano gli Zeppelin... Achille Lauro - Voto 7,00 - Tolte tutte le ...... per arrivare ai nostri giorni con i controversiFleet. "Quando le persone parlano di morte, forse si riferiscono alla loro immaginazione. C'è tanto di quello spazio per i generi musicali. ...19 mar 2021 - Il prossimo 16 aprile la band dei fratelli Kiszka darà alle stampe il nuovo disco “The battle at Garden's Gate”. In attesa dell’uscita ecco un altro brano estratto dall’ideale seguito di ...La band dei fratelli Kiszka ha pubblicato un nuovo estratto dall'album The Battle At The Garden's Gate in uscita il prossimo 16 aprile ...