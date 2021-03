“I cannoni dell’Esercito uccidevano i miei conigli | chiusi l’allevamento” | la guerra da 30 anni di Danilo alla Difesa per ottenere i danni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) C’è una sola persona che non si è stupita di quanto è accaduto a Vivaro, dove un blindatoha sparato per errore colpendo un allevamento di galline. Un macello. “Trentasettefa a me ammazzavano i, a Valeriano, sulle rive del Tagliamento, nel secondo poligono italiano dopo capo Teulada”, raccontaPoci. Da sempre ambientalista, negliNovanta quale consigliere comunale radicale a Spilimbergo contribuì all’arresto di qualche amministratore, quando pubblico ministero era Raffaele Tito, il magistrato che a Milano avrebbe indagato su Paolo Berlusconi. “A me i militari hanno distrutto un allevamento, mi hanno costretto al fallimento e a dormire in un fienile. Ma quel che ancora è peggio, dopo tantidi battaglie non sono riuscito ad avere un solo euro ...