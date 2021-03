I cambi di colore da lunedì 22 marzo: addio alla zona bianca in Sardegna, Molise in arancione. Puglia verso la zona rossa rafforzata (Di venerdì 19 marzo 2021) Come ogni venerdì, l’Italia attende il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sulla base del quale verranno decise le fasce di rischio delle varie regioni. Persino la Sardegna, unica regione in zona bianca che ha vietato l’ingresso ai non residenti, va verso l’arancione. Stessa area in cui dovrebbe essere collocato il Molise, in uscita dalla zona rossa in vigore dal 1° marzo. La Calabria, attualmente arancione, rischia di passare in rosso. Mentre in Puglia il governatore Michele Emiliano lascia intravedere addirittura una sorta di zona rossa rafforzata: «Stiamo ragionando ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Come ogni venerdì, l’Italia attende il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sulla base del quale verranno decise le fasce di rischio delle varie regioni. Persino la, unica regione inche ha vietato l’ingresso ai non residenti, val’. Stessa area in cui dovrebbe essere collocato il, in uscita din vigore dal 1°. La Calabria, attualmente, rischia di passare in rosso. Mentre inil governatore Michele Emiliano lascia intravedere addirittura una sorta di: «Stiamo ragionando ...

