I biscotti per la festa del papà: una dolcissima sorpresa per lui! (Di venerdì 19 marzo 2021) Volete fare una bella sorpresa al papà? Preparate questi biscotti per la sua festa! Un dolcetto in suo onore, friabile e goloso, realizzato con le vostre mani e con l'aiuto dei piccoli di casa. Un'idea tenera che potrete sagomare seguendo le fattezze del suo volto o delle cose che più lo contraddistinguono o che ama: una cravatta, una bicicletta, una valigetta, un telefonino o un cuore grande come il suo. Aromatizzateli secondo i suo gusti: al caffè, alla vaniglia, lo stupirete con dettagli che apprezzerà, vi basterà unirli nell'impasto. Per decorarli, poi, potete utilizzare codette e zuccherini. Se lo meritano, questi papà che tengono sulle loro spalle il peso della famiglia! Allora mettetevi all'opera! Curiose? Iniziamo! I biscotti per la festa del ...

