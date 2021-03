“I bimbi si contagiano in famiglia, non in aula”: ecco perché la Francia in lockdown sceglie di tenere le scuole aperte (Di venerdì 19 marzo 2021) Dalla mezzanotte 16 dipartimenti della Francia tornano in lockdown, regione di Parigi compresa. Chiusi tutti i negozi che non siano di prima necessità, ma il governo ha deciso che le scuole rimarranno aperte. Una scelta in controtendenza rispetto alla strada imboccata in buona parte d’Italia e in Germania, che sta valutando la possibilità di interrompere il piano di riaperture concordato solo due settimana fa. Alla base della decisione del premier Castex le evidenze rilevate finora attraverso i test salivari che da 3 settimane vengono condotti negli istituti. Dai risultati, ha detto il ministro dell’Educazione Jean-Michel Blanquer, emerge infatti che i bambini si ammalano di Covid soprattutto in famiglia: il tasso di infezioni rivela che in media è soltanto lo 0,5% degli allievi che si contagia a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Dalla mezzanotte 16 dipartimenti dellatornano in, regione di Parigi compresa. Chiusi tutti i negozi che non siano di prima necessità, ma il governo ha deciso che lerimarranno. Una scelta in controtendenza rispetto alla strada imboccata in buona parte d’Italia e in Germania, che sta valutando la possibilità di interrompere il piano di riaperture concordato solo due settimana fa. Alla base della decisione del premier Castex le evidenze rilevate finora attraverso i test salivari che da 3 settimane vengono condotti negli istituti. Dai risultati, ha detto il ministro dell’Educazione Jean-Michel Blanquer, emerge infatti che i bambini si ammalano di Covid soprattutto in: il tasso di infezioni rivela che in media è soltanto lo 0,5% degli allievi che si contagia a ...

