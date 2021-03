I benefici degli allenamenti HIIT (Di venerdì 19 marzo 2021) Precedenti ricerche nel campo hanno da tempo stabilito che l’esercizio fisico regolare crea cambiamenti duraturi nel metabolismo delle persone, facendo bruciare più energia ai loro corpi anche quando non si allenano. Studi precedenti hanno esaminato persone altamente qualificate o atletiche, ma il team di Robinson voleva esaminare in modo specifico i singoli periodi di esercizio in persone che erano generalmente attive e libere da malattie ma che non avevano regimi di esercizi strutturati. Queste persone erano nella fascia più bassa del fitness, che è associato a una bassa abbondanza mitocondriale e alla produzione di energia. I partecipanti sono stati monitorati mentre si allenavano a circa il 65% del loro sforzo massimo, dove potevano mantenere il ritmo del ciclismo per un’ora o più e continuare comodamente una conversazione. Robinson ha detto che sperano che questi risultati ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Precedenti ricerche nel campo hanno da tempo stabilito che l’esercizio fisico regolare crea cambiamenti duraturi nel metabolismo delle persone, facendo bruciare più energia ai loro corpi anche quando non si allenano. Studi precedenti hanno esaminato persone altamente qualificate o atletiche, ma il team di Robinson voleva esaminare in modo specifico i singoli periodi di esercizio in persone che erano generalmente attive e libere da malattie ma che non avevano regimi di esercizi strutturati. Queste persone erano nella fascia più bassa del fitness, che è associato a una bassa abbondanza mitocondriale e alla produzione di energia. I partecipanti sono stati monitorati mentre si allenavano a circa il 65% del loro sforzo massimo, dove potevano mantenere il ritmo del ciclismo per un’ora o più e continuare comodamente una conversazione. Robinson ha detto che sperano che questi risultati ...

Advertising

Corriere : ?????? La decisione dell' #Ema: «Il #vaccino #AstraZeneca è sicuro ed efficace: non può essere associato a un incremen… - CamiciaioMatto : @laGreta_ @davcarretta Credo dipenda da quale logica prevale: 1) il rapporto benefici/rischi è maggiore per gli ove… - TKratico : @amazzini64 @FrancescoLancia @SiculaMente_ ottimo, mi indichi di preciso il valore del rischio degli under 50 che t… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Domenica 28 marzo torna l'ora legale: per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi… - seweurodriveIT : Per rispondere alle nuove esigenze degli impianti del #Packaging, SEW-EURODRIVE fornisce soluzioni di #automazione… -