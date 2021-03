Hockey ghiaccio | ICE League 2021 | Bolzano espugna Bratislava | Foxes avanti 3-1 nella serie

(Di sabato 20 marzo 2021) L’HCB Alto Adige Alperia vince ancora e mette in discesa lacontronei quarti di finale dell’ICE2020-. Icolgono il terzo successo consecutivondo il campo degli slovacchi per 3-4 e si portanosul 3-1: domenica pomeriggio al “Palaonda” avranno l’opportunità di chiudere definitivamente la pratica e volare in semifinale. Il team allenato da Greg Ireland sblocca il match nel finale di primo periodo con Miceli, che va a segno su assist di Bernard. Nel secondo tempo i Capitals ribaltano la situazione con le marcature di Miklik (22?) e Bezak (32?) e mettono grande pressione agli altoatesini. La reazione diè però da grande squadra e ...

Advertising

laregione : Grazie una doppietta di Dal Pian l'Ambrì stende lo Zugo - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: L'HOCKEY SUL GHIACCIO È SEGUITO IN STATI DEL NORD CON UN CLIMA GELIDO.. ??? - SjDHE0xGbeKIRlt : L'HOCKEY SUL GHIACCIO È SEGUITO IN STATI DEL NORD CON UN CLIMA GELIDO.. ??? - pesisssimo : @frenchigg @LaVersioneDiCe Si si poi ce ne sono altre, tipo che fino a mica tanti anni fa l'hockey lo chiamavano di… - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Alps League 2021: inizia la seconda fase di stagione, scattano i pre-playoff con 4 italiane impeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

OA Sport

Tra le sue passioni c'è l'su, che ha praticato anche a livello agonistico prima di infortunarsi. Prima di intraprendere la carriera nel mondo della moda e dello spettacolo, Daniel ha ...... deve saperlo pure il Varese che dovrà scendere sulcon grande consapevolezza, senza ... Inutile farsi domande perché questoè come la nevicata che stamane ha stupito il risveglio: ...Il Merano cerca il tris. L’Alleghe non vince in casa delle Aquile dalla stagione 2014/15 Chance subito importante per il Merano, che sul ghiaccio di casa avrà la possibilità di chiudere i giochi e ...La stagione regolare della Alps Hockey League si è conclusa, giovedì sera, dopo 288 partite. Già sabato inizieranno i Pre-Playoffs. Nella modalità “best-of-3” gli ulteriori partecipanti ai quarti fina ...