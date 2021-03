Guerini incontra Borrell | Mediterraneo allargato area prioritaria Il video

(Di venerdì 19 marzo 2021)Milano, 19 mar. (askanews) – “Ilè un’per tutta l’Europa. È necessario convergere risorse e capacità perché l’instabilità di diversi Stati diviene terreno fertile per il terrorismo, l’immigrazione illegale e le minacce sulle rotte marittime”: così il ministro della Difesa, Lorenzo, durante l’incontro a Roma con l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vice Presidente della Commissione Europea, Josep. Durante la discussione sulle operazioni dell’Unione Europea è stato sottolineato il ruolo di primo piano ...

Il Sahel, infatti, 'rappresenta un'area di sempre maggiore rilevanza strategica per l'Europa - ha affermato- e l'Italia è impegnata sia con una missione bilaterale in Niger, la Misin, sia ...il segretario della Cgil Maurizio Landini, come a ricordare che la "disintermediazione" di ... Enrico Borghi, responsabile sicurezza, è ascritto a Base riformista die Lotti e Anna ...L‘intervista del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, del 19 marzo su Repubblica conferma l’europeizzazione delle politiche estere e di difesa di diversi Paesi europei, compresa l’Italia. È un proc ...Milano, 19 mar. (askanews) - "Il Mediterraneo allargato è un'area prioritaria per tutta l'Europa. È necessario convergere risorse e capacità ...