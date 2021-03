Greta Scarano è Ilary Blasi in “Speravo de morì prima”, la serie su Totti: «Parlo alle donne con modelli forti, che vadano al di là dei cliché» – Il video (Di venerdì 19 marzo 2021) «Lei è Ilary Blasi, non Ilary Totti. Ha sempre cercato di evitare il cliché della velina che sta con il calciatore. Ammiro molto questa voglia di essere protagonista della propria storia». Esce oggi, 19 marzo, su Sky Atlantic Speravo de morì prima, la serie tv sull’ultimo anno di carriera di Francesco Totti, ex capitano dell’AS Roma e tutt’ora simbolo indiscusso della maglia giallorossa. A tracciare le basi della sceneggiatura è l’autobiografia di Totti, Un capitano, curata da Paolo Condò, e a interpretare la coppia protagonista sono Pietro Castellitto e Greta Scarano. Classe 1986, Scarano è un’attrice giovane ma con una solida carriera ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) «Lei è, non. Ha sempre cercato di evitare ildella velina che sta con il calciatore. Ammiro molto questa voglia di essere protagonista della propria storia». Esce oggi, 19 marzo, su Sky Atlanticde, latv sull’ultimo anno di carriera di Francesco, ex capitano dell’AS Roma e tutt’ora simbolo indiscusso della maglia giallorossa. A tracciare le basi della sceneggiatura è l’autobiografia di, Un capitano, curata da Paolo Condò, e a interpretare la coppia protagonista sono Pietro Castellitto e. Classe 1986,è un’attrice giovane ma con una solida carriera ...

