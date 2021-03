Governare il futuro. La privacy non vieta il digital green pass Ue ma indica come realizzarlo (Di venerdì 19 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) L’Europa avrà un digital green pass o, almeno, questa è la proposta della Commissione europea presentata lo scorso 17 marzo. Non sarà un passaporto vaccinale ma un certificato digitale che servirà a provare indifferentemente che un cittadino si è vaccinato, che un cittadino è risultato negativo a un test o che un cittadino, guarendo dal Covid, ha sviluppato i necessari anticorpi. Molto meglio di quanto ipotizzato da più parti qualche mese fa e decisamente meglio delle tante iniziative, per la verità un po’ estemporanee, che si propongono a livello regionale sotto la definizione riassuntiva di “passaporto vaccinale” e che sembrano voler aprire e chiudere frontiere e servizi a seconda che si sia o no vaccinati. Nella sostanza, infatti, quello appena proposto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) L’Europa avrà uno, almeno, questa è la proposta della Commissione europea presentata lo scorso 17 marzo. Non sarà unaporto vaccinale ma un certificatoe che servirà a provare indifferentemente che un cittadino si è vaccinato, che un cittadino è risultato negativo a un test o che un cittadino, guarendo dal Covid, ha sviluppato i necessari anticorpi. Molto meglio di quanto ipotizzato da più parti qualche mese fa e decisamente meglio delle tante iniziative, per la verità un po’ estemporanee, che si propongono a livello regionale sotto la definizione riassuntiva di “aporto vaccinale” e che sembrano voler aprire e chiudere frontiere e servizi a seconda che si sia o no vaccinati. Nella sostanza, infatti, quello appena proposto ...

