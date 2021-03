Google celebra la Festa del Papà con un doodle interattivo (Di venerdì 19 marzo 2021) Il doodle consente di creare vere e proprie cartoline personalizzate da recapitare via social o via mail al Papà. Google celebra così la Festa del Papà Il colosso di Mountain View colpisce ancora. Questa volta ha realizzato un simpatico doodle per celerare la Festa del Papà: cliccando sul doodle realizzato da Google, sarà possibile realizzare una piccola cartolina. E poi recapitarla via mail o via social al Papà. Google ha voluto realizzare questo doodle per raggiungere tutti i padri, specialmente quelli lontani. È disponibile solo in alcuni paesi quali Italia, Spagna e Bolivia. La Festa del Papà è una ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilconsente di creare vere e proprie cartoline personalizzate da recapitare via social o via mail alcosì ladelIl colosso di Mountain View colpisce ancora. Questa volta ha realizzato un simpaticoper celerare ladel: cliccando sulrealizzato da, sarà possibile realizzare una piccola cartolina. E poi recapitarla via mail o via social alha voluto realizzare questoper raggiungere tutti i padri, specialmente quelli lontani. È disponibile solo in alcuni paesi quali Italia, Spagna e Bolivia. Ladelè una ...

