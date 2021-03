Gli smartphone aziendali sono sempre più sotto attacco (Di venerdì 19 marzo 2021) (Foto: Pixabay)I cybercriminali sono sempre sul pezzo e sfruttano le tematiche più calde dell’attualità per strutturare al meglio le loro attività malevole. Con le piattaforme mobile sempre ai primi posti, le minacce non riguardano soltanto i privati, ma stanno colpendo in modo sempre più importante i dispositivi aziendali. La situazione viene raccontata in modo esteso da Check Point Research, la divisione threat intelligence di Check Point, che illustra l’aumento di campagne legate all’emergenza medica, dei temibili ransomware che “rapiscono” i dati chiedendo un riscatto e in modo particolare gli attacchi legati a software Mdm (Mobile Device Management) per fare breccia nei network aziendali. Un trend purtroppo prevedibile in questi mesi in cui milioni di persone in tutto il mondo ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) (Foto: Pixabay)I cybercriminalisul pezzo e sfruttano le tematiche più calde dell’attualità per strutturare al meglio le loro attività malevole. Con le piattaforme mobileai primi posti, le minacce non riguardano soltanto i privati, ma stanno colpendo in modopiù importante i dispositivi. La situazione viene raccontata in modo esteso da Check Point Research, la divisione threat intelligence di Check Point, che illustra l’aumento di campagne legate all’emergenza medica, dei temibili ransomware che “rapiscono” i dati chiedendo un riscatto e in modo particolare gli attacchi legati a software Mdm (Mobile Device Management) per fare breccia nei network. Un trend purtroppo prevedibile in questi mesi in cui milioni di persone in tutto il mondo ...

