Gli effetti della privazione del sonno sulla vita (al tempo del Covid) (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - "sonno regolare per un futuro di salute": questo è il tema della Giornata mondiale del sonno, celebrata oggi, su iniziativa della World Sleep Society (Wss) per evidenziare il nesso diretto tra cattivo riposo e peggioramento della salute e della qualità della vita. I numeri del fenomeno Secondo gli esperti della Wss, insonnia, disturbi del sonno e cattivo riposo notturno sono responsabili di problemi di salute del 45% della popolazione mondiale. In media, in quasi tutti i Paesi, tra 10 e 15% della popolazione nazionale è affetta da patologie del sonno mentre un altro 30% circa riferisce una sensazione di riposo non riparatore e di stanchezza al risveglio. ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - "regolare per un futuro di salute": questo è il temaGiornata mondiale del, celebrata oggi, su iniziativaWorld Sleep Society (Wss) per evidenziare il nesso diretto tra cattivo riposo e peggioramentosalute equalità. I numeri del fenomeno Secondo gli espertiWss, insonnia, disturbi dele cattivo riposo notturno sono responsabili di problemi di salute del 45%popolazione mondiale. In media, in quasi tutti i Paesi, tra 10 e 15%popolazione nazionale è affetta da patologie delmentre un altro 30% circa riferisce una sensazione di riposo non riparatore e di stanchezza al risveglio. ...

