Gli artisti celebrano la Festa del Papà | i messaggi di Vasco | Piero Pelù | Fedez | Emma e tanti altri

Oggi ricorre San Giuseppe e per questo gli artisti celebrano la Festa del Papà. I loro messaggi sono pieni d'amore e si sviluppano con dolcissime dediche, curiosi aneddoti e foto d'archivio. Per alcuni è un giorno di dolore, per altri un'occasione per aprire il cuore ai propri fan e condividere attimi di vita, ricordi e parole mai dette prima. Lo sa bene Fedez, che in un tweet ringrazia il piccolo Leone per essere al mondo e coglie l'occasione per salutare tutti i Papà che lo seguono. Manca poco, inoltre, al secondo lieto evento di casa Ferragnez. Paola Turci dedica il suo messaggio anche a tutti i padri che non ci sono più, pubblicando una foto d'epoca. Non manca all'appello Giorgia che sui social pubblica una vecchia foto che ...

