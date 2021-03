Giro d’Italia Under 23, San Pellegrino Terme ospiterà l’arrivo di una tappa (Di venerdì 19 marzo 2021) San Pellegrino Terme è sempre stata una meta privilegiata del ciclismo italiano. Dai tempi delle epiche sfide fra Gino Bartali e Fausto Coppi, la località brembana ha ospitato più volte l’arrivo del Giro d’Italia, divenendo a volte decisiva ai fini del successo finale. L’ultima volta che la Corsa Rosa raggiunse le sponde del Brembo fu nel maggio 2011 quando Eros Capecchi superò in volata un coriaceo Marco Pinotti, pronto a coronare la propria fuga con un’affermazione sulle strade di casa. Da allora la cittadina termale ha sognato più volte di ospitare il mondo delle due ruote e, a distanza di dieci anni, tornerà a farlo con il Giro d’Italia Under 23. Gli organizzatori della corsa a tappe ha infatti deciso di tornare a far tappa in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) Sanè sempre stata una meta privilegiata del ciclismo italiano. Dai tempi delle epiche sfide fra Gino Bartali e Fausto Coppi, la località brembana ha ospitato più voltedel, divenendo a volte decisiva ai fini del successo finale. L’ultima volta che la Corsa Rosa raggiunse le sponde del Brembo fu nel maggio 2011 quando Eros Capecchi superò in volata un coriaceo Marco Pinotti, pronto a coronare la propria fuga con un’affermazione sulle strade di casa. Da allora la cittadina termale ha sognato più volte di ospitare il mondo delle due ruote e, a distanza di dieci anni, tornerà a farlo con il23. Gli organizzatori della corsa a tappe ha infatti deciso di tornare a farin ...

