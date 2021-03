Giornata mondiale per il clima, i politici ci dicano cosa pensano davvero della gestione dei rifiuti (Di venerdì 19 marzo 2021) Inizia la Primavera di mobilitazione di rifiuti Zero e per la Rivoluzione Ecologica oltre la depressione pandemica. Mentre la cosiddetta nostra “civiltà” basata sullo spreco e sul disprezzo degli equilibri naturali sta annaspando si avverte sempre più la necessità di un vero cambio di passo nel segno di un ritorno alla nostra casa comune che è il PIANETA! Tutto il resto è… noia, retorica, spreco di tempo di stucchevoli giochi di potere. Lo hanno capito i giovani del Fridays For Future che hanno lanciato per il 19 marzo la Giornata mondiale per il clima che evidentemente, lo abbiamo capito noi di Zero Waste (che tra l’altro aderiamo volentieri a questa Giornata) rilanciando una sfida di primavera che si articolerà con la Giornata del 31 marzo, questa volta promossa dalla Global Alliance ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Inizia la Primavera di mobilitazione diZero e per la Rivoluzione Ecologica oltre la depressione pandemica. Mentre la cosiddetta nostra “civiltà” basata sullo spreco e sul disprezzo degli equilibri naturali sta annaspando si avverte sempre più la necessità di un vero cambio di passo nel segno di un ritorno alla nostra casa comune che è il PIANETA! Tutto il resto è… noia, retorica, spreco di tempo di stucchevoli giochi di potere. Lo hanno capito i giovani del Fridays For Future che hanno lanciato per il 19 marzo laper ilche evidentemente, lo abbiamo capito noi di Zero Waste (che tra l’altro aderiamo volentieri a questa) rilanciando una sfida di primavera che si articolerà con ladel 31 marzo, questa volta promossa dalla Global Alliance ...

