Giornata mondiale della sindrome di Down | il lavoro al centro dell’inclusione

Si chiama "The Hiring Chain" il brano cantato da Sting in occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down del 21 marzo. L'iniziativa, lanciata da CoorDown, nasce per sensibilizzare i datori di lavoro e affermare che assumere una persona con sindrome di Down cambia la vita non solo al diretto interessato, ma può innescare un circolo virtuoso di nuove opportunità per tutti. Lo dimostra l'esperienza del Gruppo Adecco, che ormai da anni ha nel proprio organico tre persone con sindrome di Down e che ogni giorno fa da tramite con le aziende per le nuove assunzioni di ragazzi e ragazze che attraverso un'occupazione raggiungono così la piena autonomia personale ed economica.

