Giornata mondiale della poesia, omaggio ad Alda Merini, il ricordo dell’amica Carla di Cislago (Di venerdì 19 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Collana di perle, sigaretta accesa, eccentrica e imprevedibile, sempre in bilico tra follia e lucidità. Nelle sue poesie Alda Merini ha dato voce alle scomodità dell’anima, ai tormenti dell’amore ma anche alle inquietudini dei diversi, degli esclusi dalla società. A 90 anni esatti dalla nascita il 21 marzo, Giornata mondiale della poesia promossa dall’Unesco, la tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 19 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Collana di perle, sigaretta accesa, eccentrica e imprevedibile, sempre in bilico tra follia e lucidità. Nelle sue poesieha dato voce alle scomodità dell’anima, ai tormenti dell’amore ma anche alle inquietudini dei diversi, degli esclusi dalla società. A 90 anni esatti dalla nascita il 21 marzo,promossa dall’Unesco, la tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Pontifex_it : San Giuseppe rappresenta un’icona perfetta dell’accoglienza dei progetti di Dio. Possa egli aiutare tutti, soprattu… - Agenzia_Ansa : Giornata mondiale del sonno, con la pandemia tutti insonni, 10 consigli per riposare bene #ANSA - Agenzia_Ansa : In occasione della Giornata mondiale di azione per il clima, la giovane scienziata e attivista di Fridays For Futur… - FilcamsSicilia : #19marzo, la prima Giornata mondiale di azione per il #clima del 2021, promossa da #FridaysForFuture. È sostenuta d… - bafona54 : RT @EssereAnimali: Nella giornata di azione mondiale di azione per il #clima vogliamo ricordare che la più grande differenzia possiamo farl… -