Giardino stile provenzale: ecco come renderlo magico! (Di venerdì 19 marzo 2021) Avete deciso di decorare il vostro Giardino con lo stile provenzale? Perfetto, siete nel posto giusto: approfondiamo insieme! Lo stile provenzale deriva proprio dalla città di Provenza, che si trova nel Sud della Francia. Questo modo di decorare il Giardino, comprendo l'utilizzo di numerose piante, come ad esempio quella della lavanda, della rosa, della bouganvillea e del glicine. Ricche di colori, renderanno il vostro Giardino magico con tanta semplicità. Non solo, altri elementi che caratterizzano lo stile provenzale sono l'utilizzo delle pietre, dei vasi in terracotta, del legno e dei mattoni. Potete benissimo anche riciclare materiali come cesti ed utilizzarli come vasi. A questo ...

