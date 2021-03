Ghali dalla musica alla moda | “I vestiti colorati ci terranno uniti”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Italiano, nato da genitori tunisini e cresciuto nella periferia milanese:è uno degli artisti più influenti della sua generazione. Della contaminazione ha fatto la sua cifra stilistica. Le melodie dei suoi brani miscelano sonorità orientali ed elettroniche, mentre i testi parlano esplicitamente di dialogo e integrazione, con versi in italiano, francese e arabo. L’artista celebra la multiculturalità ed è per questo che Benetton l’ha scelto come brand ambassador. La capsule per Benetton Molto più che un semplice testimonial. Per United Colors of Benetton,creerà una capsule collection. “Ammiriamo il suo stile, le sue idee, il suo atteggiamento”, ha dichiarato Massimo Renon, amministratore delegato del brand. E’ la prima volta che il marchio d’abbigliamento lega la sua immagine a quella di un artista, e lo ha fatto perché in lui riconosce ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghali dalla

Sky Tg24

All'Ariston è stata, in coppia con Fedez , quellalacrima facile , la voce di una Chiamami per nome favorita alla vigilia e che aveva iniziato ... Elodie e, per dire, hanno lavorato benissimo.Anche i VIP sono stati conquistati"Animal Crossing mania": a dichiararlo apertamente la ... Rudy Zerbi ci gioca in continuazione con i figli, mentrelo ha usato per sfilare con ...Il rapper ha fatto della contaminazione la sua nota stilistica e questo aspetto si integra a pieno con la filosofia del brand. «Ogni opportunità di sperimentare ed espandere la mia arte mi appassiona» ...United Colors of Benetton segue il ritmo di Ghali. Il brand italiano ha scelto per la prima volta di legarsi a un’artista. Il rapper milanese di origine tunisine sarà il volto del marchio e, in base a ...