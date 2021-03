GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “Per lei contro il volere della mia famiglia” (Di venerdì 19 marzo 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono totalmente innamorati l’uno dell’altra, un amore che, vi ricordiamo, è nato all’interno del programma Grande Fratello Vip. Ma, ecco che, come confessato dall’ex Velino durante una lunga intervista per il portale Zon.it, per lei è addirittura andato “contro un parere familiare”, che in quel preciso momento tifava per la coppia Pretelli-Gregoraci. Ecco le sue parole. Le dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli “In alcune decisioni mi consulto molto con la mia famiglia, ho un rapporto bellissimo – ad esempio – con mia zia, la sorella di mia madre, per altre sento anche gli amici. Di base però – specifica Pierpaolo Pretelli – sono uno che agisce molto con la sua testa, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 marzo 2021)sono totalmente innamorati l’uno dell’altra, un amore che, vi ricordiamo, è nato all’interno del programma Grande Fratello Vip. Ma, ecco che, come confessato dall’ex Velino durante una lunga intervista per il portale Zon.it, per lei è addirittura andato “un parere familiare”, che in quel preciso momento tifava per la coppia-Gregoraci. Ecco le sue parole. Le dichiarazioni di“In alcune decisioni mi consulto molto con la mia, ho un rapporto bellissimo – ad esempio – con mia zia, la sorella di mia madre, per altre sento anche gli amici. Di base però – specifica– sono uno che agisce molto con la sua testa, ...

