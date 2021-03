Germania, i convocati di Löw: c’è Gosens, chiamato anche Musiala (Di venerdì 19 marzo 2021) Joachim Löw ha diramato l’elenco dei giocatori per le sfide della Germania in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2022 Il ct della Germania, Joachim Löw, ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Islanda, Romania e Macedonia del Nord valide per le qualificazioni a Qatar 2022. Tra le novità la chiamata di Jamal Musiala e Florian Wirtz. PORTIERI: Leno (Arsenal), Neuer (Bayern), Ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht)DIFENSORI: Emre Can (Dortmund), Ginter (Mönchengladbach), Gosens (Atalanta), Halstenberg e Klostermann (Lipsia), Max (PSV), Rudiger (Chelsea), Süle (Bayern), Tah (Leverkusen)CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI: Gnabry, Goretzka, Kimmich, Musiala e Sané (Bayern), Gundogan (Manchester City), Wirtz (Leverkusen) Hofmann e Neuhaus (Mönchengladbach), Kroos ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Joachim Löw ha diramato l’elenco dei giocatori per le sfide dellain vista delle qualificazioni ai Mondiali 2022 Il ct della, Joachim Löw, ha diramato la lista deiper le sfide contro Islanda, Romania e Macedonia del Nord valide per le qualificazioni a Qatar 2022. Tra le novità la chiamata di Jamale Florian Wirtz. PORTIERI: Leno (Arsenal), Neuer (Bayern), Ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht)DIFENSORI: Emre Can (Dortmund), Ginter (Mönchengladbach),(Atalanta), Halstenberg e Klostermann (Lipsia), Max (PSV), Rudiger (Chelsea), Süle (Bayern), Tah (Leverkusen)CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI: Gnabry, Goretzka, Kimmich,e Sané (Bayern), Gundogan (Mster City), Wirtz (Leverkusen) Hofmann e Neuhaus (Mönchengladbach), Kroos ...

