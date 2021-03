Gerli si difende dalle accuse | Previsioni errate sul Covid? Non sono stato l' unico

(Di venerdì 19 marzo 2021) L'ingegner Alberto Giovanniha rilasciato un'intervista a 'La Stampa', dopo aver rinunciato alla nomina nel Cts, dopo appena 48 ore, per le polemiche sulle sue) sul- 19.

prova a difendersi: 'A chi non è successo nell'ultimo anno?', si chiede. 'La mia bestia nera è un ricercatore dell'Ispi, Matteo Villa, che mi fa le pulci mentre io provo a dare una mano', ...'Non è vero che le mie previsioni erano errate - si- sono state male interpretate. Contro ... Quando ci siamo accorti dei primi focolai nel bresciano abbiamo aggiornato il trend - spiega-...L’Ingegnere, a 48 ore dall’incarico all’interno del nuovo Cts, si è difeso: “La mia nomina? È stata la più bella notizia della mia vita e mi è dispiaciuto molto lasciare” ...Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi, nell'ambito del rinnovo del Comitato tecnico scientifico con la nomina di nuovi membri, quella di Alberto Gerli, ingegnere, che in seguito ...