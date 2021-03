Gerli il giorno dopo: “La mia nomina al Cts non è stata politica. Analizzerò le previsioni sbagliate” (Di venerdì 19 marzo 2021) Antonio Gerli, tra i 12 del nuovo Cts, dopo 24 ore di polemiche, ha deciso di rinunciare: “La mia nomina non è stata politica, ma tecnica. E sì, è vero, alcune delle mie previsioni sono sbagliate. Nei prossimi giorni rielaborerò tutto e risponderò sui social”. Questo quanto emerge dall’intervista che Alberto Gerli, ingegnere e membro del Cts per meno di 48 ore, ha rilasciato a Repubblica. Imprenditore veneto, meno di 40 anni, negli ultimi mesi ha deciso di dedicarsi alla pandemia, elaborando grafici e previsioni sull’andamento dei contagi e dei morti che si son sempre rivelati errati. Glielo fa notare Viola Giannoli, giornalista che lo intervista: Risponderò in un post sui social in maniera precisa a quei 5 o 6 punti che mi vengono ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Antonio, tra i 12 del nuovo Cts,24 ore di polemiche, ha deciso di rinunciare: “La mianon è, ma tecnica. E sì, è vero, alcune delle miesono. Nei prossimi giorni rielaborerò tutto e risponderò sui social”. Questo quanto emerge dall’intervista che Alberto, ingegnere e membro del Cts per meno di 48 ore, ha rilasciato a Repubblica. Imprenditore veneto, meno di 40 anni, negli ultimi mesi ha deciso di dedicarsi alla pandemia, elaborando grafici esull’andamento dei contagi e dei morti che si son sempre rivelati errati. Glielo fa notare Viola Giannoli, giornalista che lo intervista: Risponderò in un post sui social in maniera precisa a quei 5 o 6 punti che mi vengono ...

