Genoa | Ballardini | “Nel primo tempo contro il Parma abbiamo giocato male poi nella ripresa…”

(Di sabato 20 marzo 2021) Torna a vincere dopo 6 turni ile lo fa nel match salvezza a. Al gol di Pelle nelrisponde una doppietta di Scamacca. Tre punti d’oro perche vede la salvezza più vicino. Per D’Aversa un ko durissimo. Nel dopo gara il tecnico rossoblucommenta il match ai microfoni di Sky: “Nel, i 45 minuti più brutti da quando sono qui.ripresa siamo andati molto meglio. Ilnon ti spieghi perché è lì e questo significa che è dura per tutti.vinto credo con merito e sono contento della reazione. Scamacca? Tutte le squadre hannori di alto livello. ...

... giovane stavolta, quello della Nazionale Under 21 che con due gol in 19 minuti consente aldi vincere uno dei tanti spareggi salvezza di questo anomalo campionato.fa il cambio ...Il tecnico delDavideha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la gara contro il Parma. Le sue ...Quello di stasera è il premio per ciò che sta facendo" "Il peggior primo tempo da quando sono tornato". Così Davide Ballardini a Sky a fine partita. "Eravamo troppo lunghi, troppo larghi sul campo, ...Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la gara contro il Parma. Le sue parole ...