Genio Civile di Salerno, assetto anti sommossa in attesa del Presidente De Luca (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È un vero e proprio assetto anti mobilitazione quello dispiegato con una massiccia presenza di forze dell'ordine davanti al Genio Civile di Salerno, dove è in programma una mobilitazione di diverse categorie di imprenditori che vogliono far sentire il loro grido di sofferenza e protesta al governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Il Presidente ha l'abitudine di recarsi presso gli uffici della regione Campania ospitati all'interno del palazzo di via Ligea il venerdì mattina per una serie di appuntamenti e per registrare la rubrica che pubblica sui social. Polizia, Guardia di Finanza e Vigili urbani dalle prime ore presidiano i due ingressi, sia quello in via Sabatini che l'altro in via ...

