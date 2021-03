Game of THrones, HBO lavora a tre nuovi progetti per espandere l’universo della serie (Di venerdì 19 marzo 2021) Game of THrones, HBO sta lavorando a tre nuove idee per espandere l’universo: 9 Voyages, Flea Bottom e 10.000 Ships. Sono passati quasi tre anni da quando Game of THrones si è concluso con l’ottava stagione su HBO e Sky e HBO da quel momento sta lavorando all’espansione dell’universo, con nuove serie. E’ stato già prodotto un pilot, che poi non è stato ordinato a serie, poi il canale ha ordinato direttamente a serie House of The Dragon, la cui produzione sta per partire per una messa in onda prevista nel 2022. Ma dietro le quinte le idee sono tante e pare che adesso ci siano tre nuovi progetti in considerazione: 9 Voyages o Sea Snake, Flea Bottom e ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 marzo 2021)of, HBO stando a tre nuove idee per: 9 Voyages, Flea Bottom e 10.000 Ships. Sono passati quasi tre anni da quandoofsi è concluso con l’ottava stagione su HBO e Sky e HBO da quel momento stando all’espansione del, con nuove. E’ stato già prodotto un pilot, che poi non è stato ordinato a, poi il canale ha ordinato direttamente aHouse of The Dragon, la cui produzione sta per partire per una messa in onda prevista nel 2022. Ma dietro le quinte le idee sono tante e pare che adesso ci siano trein considerazione: 9 Voyages o Sea Snake, Flea Bottom e ...

