Gallera | “Dramma attività economiche simile a quello delle terapie intensive” E parla del suo futuro politico

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Per un anno ho fronteggiato l’emergenza sanitaria e conclusa quella esperienza ho trovato naturale guardare all’altro aspetto dell’emergenza. Ebbene, non mi sarei mai aspettato di trovare una situazione del genere”. A dirlo è l’ex assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio, oggi consigliere regionale di Forza Italia, che ha lanciato l’iniziativa “Mancati ristori”, in difesaimprese colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19. In un’intervista pubblicata oggi sul Giornale,di “un quadrotico” che emerge dalle 700 segnalazioni che ha raccolto. “Oltre alle mail, ho ricevuto decine di telefonate e ho incontrato una trentina di imprenditori in un mese”, spiega l’ex assessore. “Mi viene da paragonarla a coloro che erano in terapia intensiva. ...