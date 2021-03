Fuorigrotta | ritrovata pistola in un giardino | potrebbe essere quella che ha ucciso Antonio Volpe

Advertising

ottopagine : Ritrovata l'arma dell'omicidio di Fuorigrotta #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigrotta ritrovata

L'arma, che sarà sottoposta a rilievi tecnici, appare compatibile con quella utilizzata lunedì scorso per commettere un omicidio nello stesso quartierePISTOLA IN UN GIARDINO AUna pistola è stata trovata da un uomo nel giardino della sua abitazione nel quartiere, a Napoli. L'uomo si è recato al Commissariato San ...Una pistola, con matricola cancellata, è stata ritrovata nel giardino di un giovane a Fuorigrotta: sarebbe compatibile con l’arma usata per l’omicidio di Antonio Volpe avvenuto lo scorso 15 marzo. La ...Emergono nuovi sviluppi sulla morte di Antonio Volpe, 77 enne napoletano, che lunedì scorso è stato ucciso in via Leopardi a Fuorigrotta. Un 30 enne infatti, avrebbe ritrovato in via Brigata Bologna, ...