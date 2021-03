Fuori ' Marilu' | il nuovo singolo di Achille che anticipa ' Lauro'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Da oggi su tutte le piattaforme digitali di streaming e download disponibile Maril , ilbrano di, che, il sesto disco di inediti dell artista, in uscita il 16 ...

Advertising

hadesinveins : RT @AchilleIDOL: “MARILÙ” Fuori ora ovunque - ___coldplayer : RT @AchilleIDOL: “MARILÙ” Fuori ora ovunque - Chiara84332363 : RT @AchilleIDOL: “MARILÙ” Fuori ora ovunque - lumpofwool : RT @AchilleIDOL: “MARILÙ” Fuori ora ovunque - DScarano2000 : RT @AchilleIDOL: “MARILÙ” Fuori ora ovunque -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori Marilu

Gazzetta del Sud

Da oggi su tutte le piattaforme digitali di streaming e download disponibile Maril , il nuovo brano di Achille Lauro, che anticipa Lauro , il sesto disco di inediti dell artista, in uscita il 16 ...Un "manifesto femminista", che possa restituire il significato della crescita. Achille Lauro , che a Sanremo ha portato i propri quadri, uno per ogni serata del Festival, ha pubblicato venerdì Marilù ,...Da oggi su tutte le piattaforme digitali di streaming e download è disponibile «Marilù», il nuovo brano di Achille Lauro, che anticipa «Lauro», il sesto disco di inediti dell’artista, in uscita il 16 ...Il cantante, reduce dall'esperienza di ospite fisso a Sanremo, ha voluto rilasciare il suo ultimo singolo, preludio di un album destinato a debuttare il 16 aprile prossimo. «È una poesia intima, inten ...