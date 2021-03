Francia, troppi contagi: 16 dipartimenti e Parigi di nuovo in lockdown (Di venerdì 19 marzo 2021) Sedici dipartimenti della Francia, compresa Parigi, andranno in lockdown per un mese. Ma le scuole resteranno aperte. In tutta la Francia, inoltre, da sabato l’inizio del coprifuoco verrà posticipato dalle 18 alle 19, un cambiamento – ha spiegato Castex – “legato all’arrivo dell’ora estiva”. Quanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Sedicidella, compresa, andranno inper un mese. Ma le scuole resteranno aperte. In tutta la, inoltre, da sabato l’inizio del coprifuoco verrà posticipato dalle 18 alle 19, un cambiamento – ha spiegato Castex – “legato all’arrivo dell’ora estiva”. Quanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

