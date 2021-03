Francia, AstraZeneca raccomandato solo per over 55. Locatelli: “Non c’è motivo” (Di venerdì 19 marzo 2021) La Francia riprende la somministrazione di AstraZeneca ma ha raccomandato il vaccino solo per gli over 55. Locatelli: “Non c’è motivo”. La Francia raccomanda il vaccino AstraZeneca per le persone di età superiore ai 55 anni, facendo quindi un passo indietro rispetto a prima. La vaccinazione è ripresa subito dopo il via libera da parte dell’Ema, ma le autorità sanitarie francesi continuano ad adottare la linea della prudenza. In Italia le autorità sanitarie hanno deciso di non procedere con questa restrizione ribadendo che non ci sono legami che possano indicare un rischio per le persone con meno di 55 aani. Intanto la Danimarca frena sulla ripresa delle somministrazioni e ha fatto sapere di voler attendere ancora qualche ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Lariprende la somministrazione dima hail vaccinoper gli55.: “Non c’è”. Laraccomanda il vaccinoper le persone di età superiore ai 55 anni, facendo quindi un passo indietro rispetto a prima. La vaccinazione è ripresa subito dopo il via libera da parte dell’Ema, ma le autorità sanitarie francesi continuano ad adottare la linea della prudenza. In Italia le autorità sanitarie hanno deciso di non procedere con questa restrizione ribadendo che non ci sono legami che possano indicare un rischio per le persone con meno di 55 aani. Intanto la Danimarca frena sulla ripresa delle somministrazioni e ha fatto sapere di voler attendere ancora qualche ...

