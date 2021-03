Francesca Cipriani pensa che Miryea Stabile la copi a L’Isola dei Famosi? Il gesto della showgirl

(Di venerdì 19 marzo 2021)ha partecipato a molti programmi tv ed è ormai sul piccolo schermo da più di 10 anni. Sicuramente tra i momenti più iconicicarrieragiunonica bionda c’è il suo lancio dall’elicottero adei. Ieri sera è sbarcata a Cayos Cochinos un’altra pupa,, che prima di tuffarsi in mare ha esitato qualche secondo, ricordando vagamente il lanciocollega. Su Twitter in molti hanno accusato l’ultima vincitrice de La Pupa e il Secchione di voler imitaree laha riwittato decine di tweet pieni di frecciatine rivolte proprio a. “Qualsiasi lancio dall’elicottero non raggiungerà mai l’epicità di ...

Per tutti è la nuova, un paragone che alla bella modella non disturba più di tanto. 'Adoroe avendo avuto modo di conoscerla durante il programma ho avuto modo di ...Miryea Stabile da La Pupa e il Secchione 2021 e viceversa alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2021: la vincitrice si trasforma in naufraga ...Miryea Stabile, famosa grazie a La Pupa e il Secchione, ora è naufraga all'Isola dei Famosi, ma non è sempre stato tutto rose e fiori ...