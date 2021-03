Four Good Days: il trailer del film con Glenn Close (Di venerdì 19 marzo 2021) Four Good Days è il film di Rodrigo Garcia incentrato sulle dipendenze, con protagoniste Glenn Close e Mila Kunis, scopriamo il trailer ufficiale Four Good Days è il film del regista Rodrigo Garcia che uscirà il 30 aprile 2021, incentrato su una drammatica situazione di famiglia e sul problema delle dipendenze. La sceneggiatura alla base di questo film è ispirata ad una storia vera, di un articolo del Washington Post dalla giornalista Eli Saslow che ha partecipato anche alla stesura di questo riadattamento. La storia si incentra su una donna dipendente da eroina, che per quattro giorni si deve sottoporre a una disintossicazione supplementare per poter accedere ad un programma di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 marzo 2021)è ildi Rodrigo Garcia incentrato sulle dipendenze, con protagonistee Mila Kunis, scopriamo ilufficialeè ildel regista Rodrigo Garcia che uscirà il 30 aprile 2021, incentrato su una drammatica situazione di famiglia e sul problema delle dipendenze. La sceneggiatura alla base di questoè ispirata ad una storia vera, di un articolo del Washington Post dalla giornalista Eli Saslow che ha partecipato anche alla stesura di questo riadattamento. La storia si incentra su una donna dipendente da eroina, che per quattro giorni si deve sottoporre a una disintossicazione supplementare per poter accedere ad un programma di ...

