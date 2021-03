FOTO – Roma-Napoli | le ultime | Mertens e Manolas tra i titolari Fonseca ritrova Dzeko

(Di venerdì 19 marzo 2021), ledi formazione,verso una maglia da, per ladovrebbe tornarealla guida dell'attacco. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

virginiaraggi : Partecipate al concorso fotografico Obiettivo Terra promosso da @FUniVerde. La foto più bella scattata in aree prot… - LAROMA24 : Twitter, gli auguri della Roma a Mazzone: 'Buon compleanno' (FOTO) #AsRoma - PagineRomaniste : La Roma fa gli auguri a Carlo #Mazzone: 'Buon compleanno' - FOTO #ASRoma - FrancyCucina : Foto appena pubblicata @ ROMA - città eterna - CalcioWeb : Lo sfottò alle squadre italiane: i messaggi di @AFCAjax e #Porto -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Roma

... mentre si è aggiudicato i 3000 nell'edizione 2020 del Golden Gala diin 7:26.64. L'altro ... Iliass Aouani davanti a Yohanes Chiappinelli (Grana/FIDAL) Completano il cast delle africane la ...L'ex tecnico dellaè stato sommerso dall'affetto di tutto il mondo del calcio nel giorno degli 84 anni: " Grazie a tutti per gli auguri - ha scritto su Twitter pubblicando unain compagnia ...Roma-Napoli, le ultime di formazione, Mertens e Manolas verso una maglia da titolari, per la Roma dovrebbe tornare Dzeko alla guida dell'attacco.Leggi anche > Elettra Lamborghini, lutto durante l'isolamento per Covid Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono stati sorpresi da “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini, mentre passeggiano prima ...