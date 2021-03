FOTO Ginnastica, Serie A 2021. Tutti i body delle squadre: tra brillantini, colori e decorazioni. Qual è il più bello? (Di venerdì 19 marzo 2021) Sabato 6 marzo si è disputata la prima tappa della Serie A1 2021 di Ginnastica artistica. Le migliori 12 squadre d’Italia si sono date battaglia al PalaRossini di Ancona e hanno anche sfoggiato i nuovi body. Si tratta di un momento importante per le atlete e per gli appassionati della Polvere di Magnesio, perché i leotard rappresentano una parte integrante di questo sport e ricoprono un ruolo non di secondo piano, vista l’essenza pura di questa disciplina. Tra brillantini, decorarazioni, colori, linee, disegni dei tipi più svariati. Dal nero della Brixia Brescia al rosso della Giglio Montevarchi, dall’arancione della Ginnastica Civitavecchia al rosa del Centro Sport Bollate, le tante tonalità di azzurro-blu e il rossonero di WSA e Biancoverde. ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Sabato 6 marzo si è disputata la prima tappa dellaA1diartistica. Le migliori 12d’Italia si sono date battaglia al PalaRossini di Ancona e hanno anche sfoggiato i nuovi. Si tratta di un momento importante per le atlete e per gli appassionati della Polvere di Magnesio, perché i leotard rappresentano una parte integrante di questo sport e ricoprono un ruolo non di secondo piano, vista l’essenza pura di questa disciplina. Tra, decorarazioni,, linee, disegni dei tipi più svariati. Dal nero della Brixia Brescia al rosso della Giglio Montevarchi, dall’arancione dellaCivitavecchia al rosa del Centro Sport Bollate, le tante tonalità di azzurro-blu e il rossonero di WSA e Biancoverde. ...

