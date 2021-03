Foto del matrimonio di Francesco ed Emma in Un Passo dal Cielo 6, la felicità prima della tragedia (Di venerdì 19 marzo 2021) Il matrimonio di Francesco ed Emma in Un Passo dal Cielo 6 farà felici i fan di lunga data, ma solo per poco. Nelle prime immagini della nuova stagione della fiction, sottotitolata I Guardiani, l’ex capo della forestale e l’etologa coronano il loro sogno d’amore, però la loro felicità e spensieratezza sarà solo momentanea. Da come abbiamo appreso nel promo divulgato dalle reti Rai, Emma, già gravemente malata, non è riuscita a farcela e ha smesso di lottare, lasciando Francesco alle prese con una nuova tragedia personale. E si spera sia l’ultima per lui, ancora segnato dalla scomparsa della moglie e poi del figlioletto. Il settimanale Gente svela in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Ildiedin Undal6 farà felici i fan di lunga data, ma solo per poco. Nelle prime immagininuova stagionefiction, sottotitolata I Guardiani, l’ex capoforestale e l’etologa coronano il loro sogno d’amore, però la loroe spensieratezza sarà solo momentanea. Da come abbiamo appreso nel promo divulgato dalle reti Rai,, già gravemente malata, non è riuscita a farcela e ha smesso di lottare, lasciandoalle prese con una nuovapersonale. E si spera sia l’ultima per lui, ancora segnato dalla scomparsamoglie e poi del figlioletto. Il settimanale Gente svela in ...

