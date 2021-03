Formazione a distanza, le Università telematiche Pegaso e Mercatorum si alleano con Bluvacanze (Di venerdì 19 marzo 2021) «Un viaggio straordinario nella conoscenza». È la sintesi e lo slogan della nuova iniziativa del Gruppo Bluvacanze in partnership con le Università telematiche Pegaso e Mercatorum. Grazie all'accordo, le agenzie del circuito Bluvacanze potranno offrire informazioni sull'intera proposta formativa delle due Università telematiche. L'intesa tra le due realtà imprenditoriali, inoltre, prevede anche il coinvolgimento di Bluvacanze e del suo Gruppo per la predisposizione di contributi tecnico-professionali tali da arricchire l'offerta formativa di Pegaso e Mercatorum con corsi di eccellenza legati al mondo del turismo. Un aspetto molto importante, considerata l'esigenza di ripresa del settore, che passerà ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) «Un viaggio straordinario nella conoscenza». È la sintesi e lo slogan della nuova iniziativa del Gruppoin partnership con le. Grazie all'accordo, le agenzie del circuitopotranno offrire informazioni sull'intera proposta formativa delle due. L'intesa tra le due realtà imprenditoriali, inoltre, prevede anche il coinvolgimento die del suo Gruppo per la predisposizione di contributi tecnico-professionali tali da arricchire l'offerta formativa dicon corsi di eccellenza legati al mondo del turismo. Un aspetto molto importante, considerata l'esigenza di ripresa del settore, che passerà ...

Advertising

esperya63 : Insegnanti: osservazioni su un progetto di formazione a distanza - DomenicoRogoli : RT @ItaliaDieta: GIORNATA DI FORMAZIONE SU SALUTE, SOSTENIBILITà E DIETA MEDITERRANEA, CON GLI STUDENTI DEL 'LICEO CLASSICO COLLETTA' DI #A… - ItaliaDieta : GIORNATA DI FORMAZIONE SU SALUTE, SOSTENIBILITà E DIETA MEDITERRANEA, CON GLI STUDENTI DEL 'LICEO CLASSICO COLLETTA… - impresealcuoa : RT @FondazioneCUOA: Al via un nuovo corso della Scuola di Master e formazione permanente del Politecnico di Torino e CUOA: Come la digitali… - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) - In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori dell'ambiente… -