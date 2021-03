(Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - 633.826 euro di donazioni raccolti grazie al supporto di 73.385 privatie 45 aziende che saranno, in parte, destinati già nelle prossime settimane di marzo e aprile 2021 alla piantagione di altri 18.410e arbusti (che si aggiungono ai 281.160 già piantati) su 13 ettari di terreni dislocati tra i comuni di(Parco Andrea Campagna e Parco dei Fontanili), Trezzano, Melzo, Paullo, Gaggiano e Vimodrone (Città Metropolitana di). Circa 8.000 delle piante saranno destinate alle aree di pertinenza autostradale come lo svincolo Tangenziale Est/Paullese e l'area svincolo Cantalupa. Questi i risultati realizzati nel periodo novembre 2020 - marzo 2021 dail progetto che ha l'obiettivo finale di piantare 3di...

Advertising

Adnkronos : Forestami, 3 milioni di alberi a Milano per la salute dei cittadini - fisco24_info : Forestami, 3 milioni di alberi a Milano per la salute dei cittadini: Il progetto ha l’obiettivo finale di piantare… - fainformazione : Con Forestami Milano si riempirà di alberi I centri abitati a Milano e dintorni sono poco verdi? Ci pensa il prog… - fainfocronaca : Con Forestami Milano si riempirà di alberi I centri abitati a Milano e dintorni sono poco verdi? Ci pensa il prog… - Risparmiainrete : 3 milioni di alberi saranno piantati a #milano con il progetto #forestami -

Ultime Notizie dalla rete : Forestami milioni

Adnkronos

... sono stati 73.385 i milanesi che hanno messo mano al portafoglio per finanziare il progetto di, il sogno green di una città di mini - boschi urbani con la sfida dichiarata dei 3...17/03/2021 - 17:14 I centri abitati a Milano e dintorni sono poco verdi? Ci pensa il progettoa riportare il verde in città.pianterà ben tredi alberi solo nella città di Milano entro il 2030.prevede di raggiungere i suoi obbiettivi attraverso un significativo aumento del 5% delle aree verdi ...(Adnkronos)633.826 euro di donazioni raccolti grazie al supporto di 73.385 privati cittadini e 45 aziende che saranno, in parte, destinati già nelle prossime s ...sono stati 73.385 i milanesi che hanno messo mano al portafoglio per finanziare il progetto di Forestami, il sogno green di una città di mini-boschi urbani con la sfida dichiarata dei 3 milioni ...