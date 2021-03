Fondi per i vaccini, aiuti alle imprese, stop alle cartelle esattoriali: cosa c’è nel decreto Sostegno (Di venerdì 19 marzo 2021) «Questo decreto è una risposta significativa, molto consistente alla povertà, al bisogno che hanno imprese e lavoratori, una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento». Così il premier Mario Draghi presenta il decreto Sostegno da 32 miliardi previsto dal governo Conte II e approvato oggi dal Consiglio dei ministri. «L’obiettivo è dare quanto più soldi possibile e più velocemente possibile», ha detto Draghi.Come ha spiegato il premier i pagamenti inizieranno l’8 aprile, per chi avrà fatto domanda e se tutto andrà come previsto, 11 miliardi entreranno nell’economia nel mese di aprile. In conferenza stampa il ministro dell’Economia Daniele Franco ha confermato gli indennizzi previsti per le attività imprenditoriali in difficoltà per un importo medio di 3.700 euro ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) «Questoè una risposta significativa, molto consistente alla povertà, al bisogno che hannoe lavoratori, una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento». Così il premier Mario Draghi presenta ilda 32 miliardi previsto dal governo Conte II e approvato oggi dal Consiglio dei ministri. «L’obiettivo è dare quanto più soldi possibile e più velocemente possibile», ha detto Draghi.Come ha spiegato il premier i pagamenti inizieranno l’8 aprile, per chi avrà fatto domanda e se tutto andrà come previsto, 11 miliardi entreranno nell’economia nel mese di aprile. In conferenza stampa il ministro dell’Economia Daniele Franco ha confermato gli indennizzi previsti per le attività imprenditoriali in difficoltà per un importo medio di 3.700 euro ...

